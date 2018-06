Ontslagen zorgen voor 'gelaten sfeer' bij TB in Genemuiden

Werkloos­heid daalt in Overijssel en Noord- Gelderland harder dan in rest van het land

21 juni Het aantal werkloosheidsuitkeringen dat het UWV in Overijssel en Noord- Gelderland uitkeert, daalt harder dan in de rest van Nederland. Zowel vergeleken met vorige maand, als met vorig jaar daalt dat aantal in Oost - Nederland. Dat meldt het UWV.