Ook in Genemuiden is er behoefte aan het Leger des Heils: ‘soup, soap en salvation’

Thomas a Kempis en bewoners Agnieten­kloos­ter vluchten opnieuw van Zwolle naar Hasselt

11 juni De klok werd even 590 jaar teruggezet naar het jaar 1429. In dat jaar waren Thomas a Kempis, , de bewoners van het Agnietenklooster en Hanzekooplieden in Zwolle niet meer veilig omdat ze de door de Paus benoemde Bisschop van Utrecht niet wilden erkennen. Op 11 juni 1429 sloegen ze op de vlucht en trokken per boot via de Vecht en het Zwarte Water naar Hasselt. Daar werden ze gastvrij werden ontvangen door de zusters van het Mariaklooster. Op initiatief van de Actuele Moderne Devotie Beweging herhaalde de geschiedenis zich op wat Sint Barnabasdag wordt genoemd. Met nu niet de zusters op de kade, maar de burgemeester en de wethouders van de gemeente Zwartewaterland.