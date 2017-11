Ook Zwartewaterland krijgt Nederlandse driekleur in raadszaal

Zij twijfelen aan nut een noodzaak van deze uiting in de gemeenteraadszaal. Desalniettemin vindt een meerderheid van de Zwartewaterlandse raad (SGP, CDA, VVD en Gemeentebelangen) het juist een verrijking voor het gemeentehuis. Naast de Nederlandse vlag wordt ook die van Zwartewaterland geplaatst.

Met name voor de PvdA zijn de druiven zuur. Zij wilde namelijk nog verder gaan in het vlagvertoon door per motie het college van burgemeester en wethouders op te dragen ook één dag per jaar een regenboogvlag op te hangen. Dit zou dan moeten gebeuren op Coming-Outdag, 11 oktober. Met dit signaal wordt aandacht gegeven aan het uit de kast komen van homo's, lesbiennes, biseksuelen of transgenders. Alle andere partijen vonden dit extra gewapper echter maar niets en stemden tegen, zodat de twee sociaaldemocraten met lege handen achterbleven.

Verschillende gemeenten

In meerdere gemeenten is afgelopen weken gesproken over het plaatsen van de Nederlandse driekleur in de raadszaal. Een meerderheid van de Staphorster raad stuurt aan op zo'n vlag, terwijl in Hardenberg hier ook al een positief besluit over genomen is. Daar kwam het initiatief juist van de ChristenUnie, de partij die in Zwartewaterland tegen heeft gestemd.

De vlaggenvoorstellen komen in navolging van een initiatief in de Tweede Kamer. Oppositiepartij SGP kreeg daar een grote meerderheid mee in haar voorstel het rood-wit-blauw te tonen in de vergaderzaal. In veel andere landen is het al lange tijd een goed gebruik de nationale vlag te tonen in het parlement.