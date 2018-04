OpKop: sluiting school Genne een jaar eerder

Vrouw zonder rijbewijs parkeert auto in de sloot in Genemuiden

23 april Je auto in een sloot parkeren lijkt wel een hobby in Zwartewaterland. Nadat vanochtend in Hasselt een man pardoes het water in reed, volgde aan het einde van de dag een vrouw dat voorbeeld in Genemuiden. Zij bleek geen rijbewijs te hebben.