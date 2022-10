Oplettende inwoners betrappen pinpasdieven in Zwartewaterland

met video Enthousias­te kinderen ruilen hun boek in kringloop­win­kel in Ommen: ‘We willen kinderen kennis laten maken met duurzaam­heid’

Dezelfde prentenboeken te vaak voorgelezen of zijn de kinderen hun eigen boeken beu? Dan was kinderboekenruilbeurs ‘Een boek voor een boek’ bij kringloopwinkels in Ommen en Hasselt het perfecte moment om dit op te lossen. ,,Tim, deze is ook leuk!”

10 oktober