Oplossing voor uitritkwestie in Hasselt blijft voorlopig uit

De sleutel voor oplossing in soap rond in- en uitrit van Breman Hasselt is in handen van Rijkswater­staat

5 februari Het onmogelijke is wellicht toch mogelijk in de soap rond de in- en uitrit van Breman BV in Hasselt. Gemeente, provincie en het bedrijf gaan kijken of de huidige inrit verbreed kan worden, waardoor de door Hasselters en verkeersdeskundigen fel bekritiseerde nieuwe in- en uitgang op de Zwartewaterweg overbodig is.