Opnieuw medewerker Breman ontslagen om fraude in Genemuiden: ‘Hij ontving aanzienlijke gift’

Huisves­ting arbeidsmi­gran­ten aan banden in Zwartewa­ter­land

11 september Het her en der in woningen onderbrengen van arbeidsmigranten wordt in de hele gemeente Zwartewaterland aan banden gelegd. Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders grijpt de gemeenteraad in met een zogenoemd paraplubestemmingsplan.