Opnieuw twee Hasselters overleden aan coronavirus

Hasselt is zwaar getroffen door het coronavirus. Zwartewaterland-burgemeester Eddy Bilder liet vanavond weten dat opnieuw twee Hasselters zeer waarschijnlijk zijn overleden aan het virus. Het aantal doden door het coronavirus in de Hanzestad komt daarmee op vijf.

Volgens burgervader Bilder heeft de huisarts van de laatste twee overleden personen sterke vermoedens dat het coronavirus zijn patiënten fataal werd. In Hasselt overleed afgelopen week al een 83-jarige en 70-jarige man en een vrouw van 74 jaar door de ziekte COVID-19.

Erger dan elders

,,De situatie is hier erger dan elders in de regio en echt zorgwekkend. Ik verwacht de komende dagen niet veel betere berichten”, vertelt Bilder. Tientallen personen hebben zich de afgelopen dagen ziek gemeld bij hun huisarts in Hasselt, meer dan tien mensen uit deze plaats liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis en volgens officiële GGD-cijfers zijn 18 mensen besmet.

Ook in verzorgingshuizen De Hazelaar in Hasselt en De Meente in Genemuiden zijn meerdere besmettingen vastgesteld. In het nabijgelegen Genemuiden kwamen de afgelopen dagen meer meldingen van zieke personen. Roy Jurriaans van De Steenpoort uit Genemuiden is na Erik van Gijssel uit Hasselt de tweede huisarts in Zwartewaterland die corona heeft.

Prominente figuren

Volgens burgemeester Bilder hebben enkele ‘prominente figuren uit de samenleving in Hasselt’ corona. ,,Ik denk wel dat ik het heb doorgegeven aan patiënten. Dat vind ik het zwaarst”, zei dokter Van Gijssel, die zelf milde klachten had, vorige week nog.