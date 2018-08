Opnieuw vernieling bij Euifeest in Hasselt; ook aanhouding voor mishandeling

Blauwalg in Zwartsluis en Genemuiden, contact met water vermijden!

22 augustus Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft blauwalg geconstateerd in de Barsbeek in Zwartsluis en de Bergingsvijver in Genemuiden. Hoewel het geen zwemlocaties zijn, adviseert het waterschap zowel mens als dier niet in contact met het water te komen.