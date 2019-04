Opperrabbijn Jacobs praat met leerlingen in Zwartewaterland over antisemitisme

Opperrabbijn Binyomin Jacobs praat maandag 15 april een dag lang met leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisscholen in Zwartsluis, Hasselt en Genemuiden en eerstejaars van het Agnieten College Zwartsluis over antisemitisme. Voor de organisatie tekent de stichting Herdenking Joods Leven Zwartewaterland.

De gesprekken met leerlingen in de gemeente Zwartewaterland worden gehouden in het Agnieten College Zwartsluis, De Schakel in Hasselt en het Hervormd Centrum in Genemuiden. Met deze bijeenkomsten wil de stichting Herdenking Joods leven Zwartewaterland jongeren wijzen op het gevaar van antisemitisme. ,,We willen met deze bijeenkomsten jongeren oproepen hierop alert te blijven’’, zegt stichtingsvoorzitter Barend Vinke.

Oppassen

Via het stichtingsbestuur zegt de opperrabbijn over uitingen en vormen van antisemitisme ‘dat we niet moeten overdrijven, maar ook weer niet moeten doen of er niets aan de hand is. We moeten oppassen de dingen niet groter te maken dan ze zijn’.

Jacobs is zelf meerdere malen geconfronteerd met een vijandige houding ten opzichte van hem en de Joodse gemeenschap. ,,Zo is er een keer een auto op mij ingereden en het gebeurt ook regelmatig dat er op straat gescholden wordt naar Joden’’, zo laat Jacobs de organisatie weten.

Gewoon

De opperrabbijn ziet het als een van zijn taken om ‘uit te leggen dat wij in onze samenleving anders naar elkaar moeten kijken’. Om dat uit te dragen, gaat Jacobs ook naar scholen toe. ,,Ik hoop dat zij mij in Zwartewaterland aardig vinden en zien dat ik een gewoon iemand ben, niet meer en niet minder.’’