'Oude, zieke' Genemuidenaar (66) voor rechter wegens drugshandel

Volgens de tipgever zou de man al zo'n acht jaar in drugs handelen. Agenten vonden in zijn huis vele soorten drugs, waaronder xtc, amfetaminen en liters ghb. De 66-jarige Steven V. had ruim tweehonderd pillen op voorraad. Hij gaf toe in de drugs te handelen: dit was zijn handelsvoorraad voor een week of vier. Na verhoor gaf hij aan al vier jaar te handelen. Het Openbaar Ministerie becijferde de winst op 286.000 euro.