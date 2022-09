Ouders leren over pubers, regels en grenzen in de Week van de Opvoeding in Zwartewaterland

Het thema van dit jaar luidt ‘samen delen, samen weten’. ,,Tijdens deze Week van de Opvoeding kunnen ouders, medeopvoeders en professionals elkaar ontmoeten en kennis uitwisselen. Dit sluit aan bij waar we als gemeente al langer mee bezig zijn. Wij streven ernaar dat al onze kinderen veilig, gezond en met gelijke kansen opgroeien. Positieve Gezondheid noemen we dat.”

De activiteiten sluiten hierbij aan. Ten eerste is er de informatieavond Welkom in Puberland. Hoe voorkom je dat jouw puber alcohol of drugs gebruikt? Of de hele dag achter een beeldscherm zit? En hoe zorg je ervoor dat het thuis gezellig blijft? ,,In de puberteit maken kinderen zich los van hun ouders”, weet Alex Govers, preventiewerker bij Tactus. ,,Tijdens deze informatieavond kijken we samen hoe je problemen voorkomt en invloed houdt op je kind.”

De informatieavond is op dinsdag 4 oktober van 19.30 tot 21.00 uur in d’ Overtoom in Genemuiden. Deelname is gratis. Aanmelden kan op sociaaldomein@zwartewaterland.nl.

Regels en Grenzen

De workshop Regels en Grenzen gaat over onder meer het omgaan met driftbuien van je kind. Je staat in een drukke winkel en ineens krijgt je kind een driftbui en jij krijgt de boze blikken van omstanders. Wat doe je? ,,Wees gerust”, zegt preventiemedewerker Aukje van den Arend, die de workshop geeft. ,,Driftbuien horen bij de ontwikkeling van een kind. Maar hoe kun je dit voorkomen? En hoe geef je grenzen aan? Daarover en over andere onderwerpen gaan we samen in gesprek tijdens deze workshop.”

De workshop is woensdag 5 oktober van 09.30 tot 11.30 uur in het Teeuwland in Hasselt. Deelname is gratis. Aanmelden kan op sociaaldomein@zwartewaterland.nl. De workshop is voor ouders, grootouders en opvoeders van kinderen van 0 tot 12 jaar.

Meer informatie over de activiteiten staat op de website.