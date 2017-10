Overdekt voetballen en feesten in Genemuider fabriekshal

videoVoetbalvelden die door overvloedige neerslag veranderen in een modderpoel. En in de wintermaanden bevroren en besneeuwde velden. Trainingen kunnen niet doorgaan en wedstrijden worden afgelast. Het is een gruwel voor iedere voetballer en trainer. Maar geen nood, John Schoemaker (46) biedt in Genemuiden een oplossing. Hij heeft een gehuurde oude fabriekshal om laten bouwen tot een overdekte voetbalhal. Waar je kunt voetballen én feesten.

Volledig scherm Initiatiefnemer John Schoemaker in zijn hal. © Pedro Sluiter Foto

In de hal liggen twee speelvelden, voorzien van het beste kunstgras dat in de tapijtstad voorhanden is. Het hoofdveld heeft met een lengte van 30 meter en een breedte van 15 meter de officiële maten voor indoorsoccer. Hiervoor heeft de Condor Group het kunstgras geleverd. Voor de jeugd is er een tweede veld van 20 bij 10 meter met kunstgras uit de fabriek van Edel Tapijt. De speelvelden zijn voorzien van een boarding, met ruimte voor nog te verkopen reclameborden, en netten zodat de bal altijd in het spel blijft.

Schoemaker heeft met tal van aanpassingen in de fabriekshal een voetbalsfeertje proberen te creëren. De saaie stenen muren worden aan het zicht onttrokken door enorme kleurrijke logo’s van bekende voetbalclubs uit binnen- en buitenland. En op het jeugdveld wanen de kinderen zich in het stadion van Barcelona, want tegen de muren is de afbeelding van de tribunes in Camp Nou aangebracht.

Verffabriek

Niets herinnert nog aan de verffabriek die ooit was gevestigd in het fabriekspand aan de Karst de Langestraat. En om het plaatje compleet te maken: er zijn twee kleedkamers met douches, een van een bar voorziene kantine met door een glazen wand uitzicht op het speelveld en bij binnenkomst een receptie. Verder is er boven nog een ruimte waarvoor hij een sportgerelateerde invulling zoekt.

John Schoemaker, ondernemer, jeugdtrainer bij Sportclub Genemuiden en vader van Bram en Thijs, verhuurt de hal aan voetbalteams die de blubbervelden zat zijn en hij denkt al aan het opzetten van een competitie indoorsoccer voor onder meer bedrijventeams. Maar de hal is ook beschikbaar voor het beoefenen van andere sporten en bedrijfs- en kinderfeesten.

Speelparadijs

“Met de speciale pakken voor bubbelvoetbal en een aantal springkussens heb je een overdekt speelparadijs. Dat gaan we in de herfstvakantie doen”. Hij heeft een kleine horecavergunning zodat er ook consumpties verkocht mogen worden. Het idee voor de indoorsoccerhal is bij Schoemaker ontstaan omdat hij de winterse problemen op het voetbalveld maar al te goed kent als jeugdtrainer en er volgens hem in Genemuiden nauwelijks vertier is voor de jeugd. “Ik merkte dat toen we een feestje wilden geven voor onze twee jongens.”

Doorgepakt