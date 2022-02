Overlast in ‘Hasselt aan zee’, auto’s uit water gehaald: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

,,Het is nu Hasselt aan zee”, zegt de 69-jarige Van den Berg als hij de woning van hem en zijn vrouw bij jachthaven De Molenwaard in Hasselt komt uitgelopen. Hij ziet hoe het water in het Zwarte Water de afgelopen dagen hard is gestegen. Het water is tot wel een paar meter in zijn bestrate voortuin gekomen. ,,Het water is nu al iets gezakt, maar het scheelt niet veel of het water had in de bijkeuken gestaan”, vertelt hij.