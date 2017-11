Overlast Julianastraat Zwartsluis wordt aangepakt

Onderzoek gratis storten tuinafval in Zwartewaterland

11:55 Het is niet ondenkbaar dat inwoners van de gemeente Zwartewaterland in de toekomst hun tuinafval gratis kunnen storten. Wethouder Dick Visserman liet weten dat het college serieus na wil denken over dit door PvdA-fractievoorzitter Astrid Dijkstra geopperde idee. Hij gaat in kaart brengen wat hiervan de kosten zijn.