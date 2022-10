‘Pandjesburgemeester’ Bilder eerder op vingers getikt om onderhoud van zijn vastgoed

Vervanging beschadigd asfalt in Zwartewa­ter­land geeft enige hinder

De asfaltlaag is op een aantal wegen in Zwartewaterland zo slecht, dat reparatie hard nodig is. In opdracht van de gemeente gaat wegenbouwer Schagen Infra deze week aan de slag om het beschadigde wegdek te herstellen. Dat zorgt voor enige overlast voor de weggebruikers.

24 oktober