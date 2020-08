Patrick S. (25) uit Genemuiden veroorzaakte onder invloed van drank en drugs zwaar ongeluk: tien maanden cel

VIDEO Drugsrij­der die verdacht wordt van veroorza­ken ernstig ongeluk in Zwartsluis te ziek voor zitting

9 juni Een 24-jarige automobilist die in november 2018 in Zwartsluis een ernstig verkeersongeval veroorzaakte, had volgens het Openbaar Ministerie een opmerkelijk grote hoeveelheid drugs en alcohol op voordat hij achter het stuur kroop. De man was dinsdag te ziek om zijn rechtszaak bij te wonen.