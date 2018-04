Paula Fernhout uit Zwartsluis nieuwe secretaris BLN-Schuttevaer IJsseldelta-Zwartewater

Deventer studenten bouwen waterput van zoden in De Wieden

10:02 Studenten archeologie van de Saxion Hogeschool in Deventer hebben van zoden een waterput gebouwd bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Sint Jansklooster. Het middagje bouwen volgens de klassieke methode maakt deel uit van het onderzoek of in het door het water verzwolgen dorp Beulake op deze manier huizen zijn gebouwd.