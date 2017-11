Plan voor knarrenhof in Hasselt

Ook in Hasselt komt mogelijk een kras knarrenhofje voor oudere inwoners. De stichting Knarrenhof gaat een lokale vereniging oprichten om de plannen verder vorm te geven. Er is plek voor zestien huizen.

In zo'n buurtje wonen met name oudere inwoners die verzekeren elkaar te helpen. De stichting spreekt van sociale woonzorghofjes. In Zwolle wordt op dit moment gebouwd aan de eerste knarrenhof van Nederland. In de wijk Aa-landen komen 48 woningen, over twee weken krijgen de eerste bewoners de sleutel.

Zomer 2019

Als alles een beetje meezit, kan in Hasselt rond de zomer van 2019 een knarrenhof geopend worden. ,,Al twee jaar geleden zijn we bij burgemeester Eddy Bilder geweest om hierover te praten. Hij was enthousiast, net als de wethouders. Het duurt echter wel allemaal erg lang, waardoor de eerste geïnteresseerden zich afmelden en naar Zwolle verhuizen", zegt Peter Prak van de landelijke stichting Knarrenhof. ,,We geven bewoners een centrale rol en combineren wonen en zorg op een creatieve manier. Daardoor passen we niet in standaard hokjes van gemeenten. Dat levert soms vertraging op."

Op een onlangs gehouden informatiebijeenkomst in Hasselt kwamen zo'n 30 belangstellenden af. Er was voldoende animo voor het oprichten van een lokale vereniging. Zij gaat zich buigen over bijvoorbeeld het type woningen, het uiterlijk van de huizen en de diensten die gezamenlijk ingekocht kunnen worden.

Emoties