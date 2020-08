Politie haalt drugsplanten uit tuin Hasselt, maar het is geen ‘mediwiet’ zoals bij Jan en Jannie: ‘Smerige actie was dat’

De drie wietplanten stonden in een tuin achter een huis aan de Fisselerstraat in Hasselt. ,,Na een melding hebben collega’s poolshoogte genomen”, zegt politiewoordvoerder Simone van Dijk. ,,Er is een goed gesprek geweest met de eigenaar om uit te leggen dat het hebben van wietplanten verboden is. Het hebben van minder dan vijf planten kan niet strafrechtelijk vervolgd worden, maar de wietplanten moeten wel vernietigd worden. Het is niet de bedoeling dat deze in de tuin staan. De planten zijn daarna vernietigd.”