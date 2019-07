Politie houdt na inbraakgolf in Hasselt drie inbrekers uit Almere aan

De politie heeft maandagochtend na een klopjacht drie inbrekers uit Almere aangehouden in de wijk de Nadorst in Hasselt. De inbrekers zijn aan de Rietsnit door een bewoner op heterdaad betrapt. De politie hoopt dat met de aanhoudingen een einde is gekomen aan de inbraakgolf die Hasselt teistert.

Iets voor 5.00 uur kon de politie het drietal aanhouden nadat ze hadden geprobeerd in te breken. Een getuige tipte de politie. In de Rietsnit en omliggende straten werd het drietal gepakt na een zoektocht. Een persoon is met hulp van een politiehond ingerekend. Hij werd gebeten door de hond. De mannen komen uit Almere en zijn 23, 24 en 28 jaar oud.

Zoektocht voorwerpen

De politie zoekt in de omgeving van de Weesboom in Hasselt voorwerpen na de klopjacht op de inbrekers en roept de hulp in van inwoners. Een agent heeft tijdens de actie zijn uitschuifbare wapenstok verloren. Ook zoekt de politie mogelijk kleding van een verdachte die hij tijdens zijn vluchtpoging van zich af heeft gegooid en eventuele buit. ,,Heb je iets gevonden wat mogelijk in verband staat met bovenstaande raakt het dan niet aan en laat het ons dan zo snel mogelijk weten”, roept de politie Zwartewaterland op Facebook op.

De politie bedankt de inwoners van Hasselt vanwege het goede handelen. ,,Door een duidelijke melding en goed meedenken van meerdere mensen hebben wij maandagochtend drie woninginbrekers op heterdaad kunnen aanhouden.”

Verband

De mannen zijn ingesloten voor verhoor en de politie onderzoekt of er een verband is met een eerdere inbraak in de ochtend en de eerdere inbraken in de Hanzestad. ,,Het is koffiedik kijken of de inbraken nu ten einde zijn”, zegt politiewoordvoerder Jacqueline Rustidge.