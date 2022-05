Politie op zoek naar dief met lange latten in Hasselt

Kassa in Zwartsluis: inbreker vlucht weg met geldlade

In Zwartsluis is vannacht een inbraakalarm afgegaan toen een inbreker een kassa wegnam uit een horecazaak aan de Stationsweg. De verdachte, een 29-jarige man uit Polen, werd betrapt en achtervolgd door meerdere getuigen. In zijn handen had hij de gestolen kassa die hij meenam op zijn vlucht.

1 mei