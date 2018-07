Politie pakt inbrekers zwembad Hasselt

video Aanhanger met hooi vat vlam in Zwartsluis

29 juni In Zwartsluis is een aanhanger met hooi donderdagmiddag in vlammen opgegaan. Hoe de brand is ontstaan, is onbekend. En dat wordt waarschijnlijk ook niet opgehelderd, aangezien er geen onderzoek volgt, zo laat een woordvoerder weten.