Politie zoekt hardloper na twee inbraken in Hasselt

update Welke wethouder moet het veld ruimen als gevolg van bestuurs­cri­sis in gemeente Zwartewa­ter­land?

5 februari Welke wethouder gaat het veld ruimen als donderdagavond de gemeenteraad van Zwartewaterland praat over de problemen in het college? De wethouders Gerrit Knol (CU) en Maarten Slingerland (SGP) hebben het vertrouwen in Albert Coster van coalitiepartner BGZ opgezegd en daarmee is het ook tot een breuk gekomen tussen de drie coalitiepartijen.