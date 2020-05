Politie zoekt twee jongens na brand bij oude scheepswerf in Hasselt

Coronacri­sis kreeg afgelopen maanden voorrang van gemeente­raad Zwartewa­ter­land

6:01 De politiek van Zwartewaterland houdt vanavond, bijna drie maanden na de laatste bijeenkomst, een digitale raadsvergadering. Waar andere gemeenten al eerder met virtuele foefjes het politieke debat draaiende hielden, gelastte een van de zwaarst getroffen gemeenten in ons land een ogenschijnlijke pauze in. Een rondgang langs de fractievoorzitters leert dat er achter de schermen op bescheiden schaal verder is gewerkt. ,,Partijpolitiek is even ondergeschikt gemaakt.”