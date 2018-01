Politie Zwartewaterland heeft drukke avond na Facebookklachten van burgers

Wijkagent Bertri Post wijst in zijn politieauto naar een fietser op de parallelweg Werkenlaan in Hasselt. Het is pikdonker en de jongen heeft een slecht zichtbaar voor -en achterlicht.

,,Ik geef je het voordeel van de twijfel", zegt Post nadat hij de fietser tot stoppen heeft gemaand en verteld dat dit niet helemaal de bedoeling is. ,,Heb je een mobieltje? Dan moet je met de zaklamp even voor je fiets gaan schijnen en zo verder fietsen." Een paar minuten later heeft een man iets verderop minder geluk. Hij behoort niet op de voor woon- en werkverkeer bestemde Werkenlaan te zijn. ,,Het is niet mijn hobby", zegt Post. ,,We hadden afgesproken om vanavond niet alleen te waarschuwen."

Onbekend

Zo'n tien agenten zijn dinsdagavond bezig met diverse controles in Hasselt en Genemuiden. De politie kreeg twee weken terug na een oproep op Facebook meer dan 150 klachten binnen. Daar zaten voor de politie nog onbekende situaties tussen.

,,Dat veel mensen op de Vaartweg in Hasselt door rood rijden is nieuw voor mij. Mooi dat dit aangegeven is en we het nu constateren", vertelt Post. ,,We willen ons vanavond niet op de kaart zetten, maar kijken wat de samenleving belangrijk vindt. We kunnen ook zomaar controleren op bellers in de auto. Beter is om vanuit de behoefte van de burger werken. We willen niet dat de burger denkt dat we nergens iets aan doen."

Opvallend was dat Genemuiden bijna twee keer zoveel klachten binnen kreeg dan Hasselt. ,,Het is een grotere stad en mensen uit Genemuiden zijn misschien meer betrokken op Facebook dan mensen uit Hasselt", geeft wijkagent Jochem Schreurs als mogelijke verklaring.

,,Het is de eerste keer dat we zoiets doen. Kennelijk hebben mensen toch de behoefte om melding te doen van overtredingen. Het is fijn om te horen wat er leeft, we krijgen anders bijna nooit meldingen over dit soort zaken. Ons doel is om te controleren en te kijken of het ook zo is. De avond was bij voorbaat eigenlijk al geslaagd omdat we zoveel reacties hebben gekregen."

Laag

Hasseltse wijkagent Post is blij dat de bevolking via de oproep op Facebook wel van zich laat horen: ,,We merken dat de meldingsbereidheid in heel Zwartewaterland heel laag is. Ik weet niet precies hoe dat komt. In landelijke gebieden is sprake van veel zelfredzaamheid en minder meldingsbereidheid. Daarom zijn we blij dat dit wel werkt."