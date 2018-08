Populaire ‘wandelvrouw’ Bregje Schipper en burgemeester lopen Christoffelpad

Schipper is op weg naar Vollenhove als we haar bellen en stopt even langs de weg om haar eerste indruk over het Christoffelpad te delen. ,,Het idee van de route vind ik echt geweldig. Een pad waar een thema aan hangt, vind ik helemaal leuk." Haar wandeltocht begon vanochtend bij de Grote Kerk in Hasselt, waar een afbeelding van Christoffel aan de muur hangt. Hij beschermt al eeuwenlang alle reizigers van de wereld, zo vertelt de organisatie in een persbericht over de naamgever van deze route.

Rustig

Het eerste gedeelte van het pad liep Schipper met burgemeester Eddy Bilder van de gemeente Zwartewaterland. ,,Het is heel erg leuk om te lopen met iemand die zoveel over de omgeving weet. In Zwartsluis heb ik hem achtergelaten. Nu kom ik toe aan het beter opnemen van de omgeving. Het is zo ontzettend rustig, zo mooi en stil. Ik heb het gevoel dat ik in the middle of nowhere loop, terwijl ik in de verte de snelweg zie."