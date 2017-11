PvdA Zwartewaterland gaat met oudgedienden verkiezingen in

Tussen hen in, op de tweede plaats, is zittend raadslid Klaas Eenkhoorn uit Hasselt terecht gekomen. Pas op de vierde plaats is Astrid Dijkstra terug te vinden. De vrijwel onverkiesbare positie (voorkeurstemmen daargelaten) is op haar eigen verzoek, omdat ze al sinds 2006 deel uitmaakt van de gemeenteraad. ,,Het had een hogere positie kunnen zijn, want we zijn nog lang niet op haar uitgekeken. Maar Astrid heeft aangegeven een stapje terug te willen doen”, zegt Harrie Rietman namens de PvdA Zwartewaterland.

Jonge kandidaten

Hij geeft aan dat het erg lastig is gebleken om nieuwe, jonge kandidaten te vinden. Dat is de voornaamste reden voor Rietman en Hoentjer om zich weer beschikbaar te stellen. Hoentjer zat van 2006 tot 2014 al in de gemeenteraad en was in 2010 ook lijsttrekker. ,,We hebben nog geprobeerd om met een breder samengestelde progressieve beweging aan de verkiezingen deel te nemen, maar die poging is in de loop van het jaar gestrand. Ik loop niet weg voor mijn verantwoordelijkheden en ik moet ook toegeven, het bloed kruipt toch waar het niet gaan kan. Politiek blijft mij boeien”, zegt Rietman, die net voor de gemeentelijke herindeling op 1 januari 2001 wethouder was.

Twee zetels