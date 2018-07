Recorddrukte in buitenzwembad Hasselt

Het Ariën Prins van Wijngaardenbad in Hasselt was het eerste buitenzwembad dat dit jaar in Nederland open ging. In het zwembad in Zwartsluis begonnen zondag de renovatiewerkzaamheden met het leegpompen van het bad. De komende zes weken is dit bad dicht. Deze dag moest Spijkerman meteen bezoekers teleurstellen in Zwartsluis. ,,We hebben enkele gezinnen doorgestuurd naar Hasselt en ze vonden dat prima."