Rietbrand op Kamperzeedijk zorgt voor veel rook

De politie kreeg woensdag aan het eind van de avond een melding over de rietbrand op de Kamperzeedijk. ,,We kregen een melding waarna de brand minder werd. Later was er opnieuw een melding dat de brand weer oplaaide”, vertelt agent Bertri Post, die gisteren bij de brand was. Ook de brandweer uit IJsselmuiden kwam naar de brand toe. Een stuk land werd zwartgeblakerd.

Droogte

Het is onduidelijk of de brand is veroorzaakt door droogte of dat het een andere oorzaak heeft. ,,Het was een behoorlijke brand, maar hoe het ontstaan is weten we niet. Dat is moeilijk om te zeggen. We doen geen verder onderzoek. De schade valt mee, de wind stond ook gunstig”, legt Post uit. ,,Er was geen paniek, bij een woningbrand is dat wel anders. De snelheid ging alleen iets uit het verkeer op de naastgelegen weg.”