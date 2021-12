‘Rijden zonder rijbewijs is spannend en de amfetamine haalde mijn angst weg’

Clubs in Kop van Overijssel halen ruim 75.000 euro op met Grote Clubactie

De Grote Clubactie heeft in de Kop van Overijssel een flink bedrag opgeleverd voor verenigingen. In Steenwijkerland haalden verenigingen in totaal 34.185 euro op. In Meppel leverde de verkoop van loten 28.284 euro op en in Zwartewaterland 14.715 euro. Van het bedrag mogen de clubs 80 procent zelf houden

