Rottweiler bijt kat dood in Hasselt, politie zoekt baasje

Burgemees­ter Bilder wil praten over Hasselter Euifeest

1 september Het Euifeest in Hasselt is toe aan een goede evaluatie. Dat geeft burgemeester Eddy Bilder aan na een nieuw incident tijdens het jaarlijkse evenement. Donderdagavond had een massale vechtpartij plaats in de feesttent. De organiserende Oranjevereniging Hasselt denkt over een strenger 'deurbeleid', maar blijft positief.