‘Saar aan huis’ ook actief in Zwartewaterland, Kampen en Oldebroek

‘Saar aan huis’ ondersteunt per 1 februari ook ouderen in Zwartewaterland, Kampen en Oldebroek. Ouderen kunnen in deze gemeentes door een ‘Saar’ ondersteund worden om zo de mantelzorgers te ontlasten.

De aanbieder van particuliere mantelzorg ‘Saar aan Huis’ vestigde zich eind 2017 in Zwolle en groeit de laatste jaren snel. Naast in de omgeving van Zwolle zijn ze ook actief in onder meer de Gelderse gemeenten Hattem, Heerde en Epe en in Overijssel in Deventer, Lochem en Zutphen. De organisatie heeft ruim twintig vestigingen verspreid over het land.

,,We bieden vervangende mantelzorg. Saars gaan met iemand een wandeling maken of ergens koffie drinken. In de regio Zwolle hebben we er nu ongeveer zestig, maar de vraag neemt sterk toe”, vertelt Noortje Bauwens van ‘Saar aan huis’ in de regio Zwolle.