Samen Actief dag in Zwartewaterland

Burgemeester Eddy Bilder roemt de bewonersinitiatieven in Zwartewaterland, waarvan op de Samen Actief dag enkele worden gepresenteerd. ,,Het is prachtig als de energie van onze inwoners tot uiting kan komen in iets wat de gemeente fijner maakt om te wonen", aldus Bilder. ,,Daarom wil de gemeente investeren in het meer samen mogelijk maken. Per idee bekijken we of het past binnen de regelgeving. Zien we samen ruimte om de grenzen te verleggen?”