De rechterkant van de woning 43 is centimeter omhoog gekrikt. ,,En toen hebben we ook de achterkant van de woning nog maar even een paar centimeter laten zakken’’, vertelt architect Niek Schraa alsof het om een kleinigheidje gaat. Aan de klus ging enige maanden voorbereiding vooraf. Wieling liet de klus grotendeels uitvoeren door zijn buurman Harm Bonsink. Op de betonvloer van de opnieuw gefundeerde woning was een constructie van stalen H-profielen aangebracht, waaronder cilinders zijn geplaatst. De hele constructie is vervolgens opgekrikt. Het gat dat aan de ene kant is ontstaan, wordt opgemetseld.

Veengrond

De opmerkelijke klus trok de aandacht van voorbijgangers. De woning, in 1860 in opdracht van de toenmalige burgemeester gebouwd, stond in Zwartsluis bekend als de scheve burgemeesterswoning. Het huis zakte al jaren weg in de drassige veengrond. Dat proces is nu dus gestopt. Wieling hoopt in de zomer met vrouw en dochter in de woning te trekken.