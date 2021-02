Scheve burgemeesterswoning in Zwartsluis is rechtgezet, maar volgens buurman nu te hoog

UPDATE Opgedoken mails ‘in­rit-affaire’ zetten wethouder Zwartewa­ter­land onder druk: raad wil ophelde­ring

21 januari Wethouder Maarten Slingerland raakt steeds meer verstrikt in de affaire rond de in- en uitrit van het bedrijf Breman in Hasselt. Uit correspondentie die in het bezit is van de Stentor, blijkt dat hij wel degelijk heeft kunnen weten dat een van zijn ambtenaren aan de provincie Overijssel gemeld heeft dat Zwartewaterland geen bezwaren heeft tegen de aanleg.