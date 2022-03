School In Hasselt zamelt frituurvet in maar worstelt met grote hoeveelheid

In de eerste maand van de inzameling was het aanbod van frituurvet zo groot, dat de school het niet meer in de containers kwijt kon. De schuur van de school bracht uitkomst en diende tijdelijk als opslagplek. Ook dat liep de spuigaten uit. Dat er in de buurt zoveel gefrituurd werd, had de schoolleiding niet gedacht.

Meer containers

,,We zijn met twee containers gestart, maar de inzameling is na twee maanden zo’n succes dat we na de opslag in de schuur nu vier containers hebben staan’’, meldt Hilbert Koerhuis, directeur van de school. ,,Met dit mooie initiatief kunnen mensen van hun frituurvet af en wordt het milieu niet belast doordat het vet bij restafval of in riolen terechtkomt.’’