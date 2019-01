Schuurzolder in Zwartsluis herbergt Buismanmuseum

‘Een schepje Buisman’ in de koffie is al 150 jaar een begrip. Ter gelegenheid van het jubileum verscheen een boek over de producent van gebrande suiker uit Zwartsluis. Buismanverzamelaar Freek Kuipers mocht hierin niet ontbreken. Zijn schuur huisvest een heus Buismanmuseum. ,,Het is een beetje uit de hand gelopen.’’

Bij binnenkomst in de schuur achter Kuipers’ woning aan het Groot Lageland struikel je over een rode Buisman-fiets, even verderop staat een manshoog gevelbord met het bedrijfslogo. ,,Heb ik in bruikleen.’’ Een trap leidt naar het ware heiligdom: Kuipers’ eigen Buismanmuseum. In glazen vitrines staan eindeloze rijen blikjes, stempels, lepeltjes, ansichtkaarten, en spaarpotten. Voor de leek lijken ze allemaal op elkaar, een kenner ziet de verschillen. Kuipers: ,,Kijk, deze heeft bijvoorbeeld een deksel als bij een verfblik en op deze staat geen GS (Gebrande Suiker JB) maar Aroma. Onder die naam verkocht Buisman het in het buitenland.’’

Pronkstuk

Op sommige blikjes staan productnamen als nootmuskaat, foelie en zout. ,,Handig, want dan kon de koper het blikje als de Buisman op was, gebruiken voor iets anders.’’ Een van de pronkstukken is een piepklein blikje, het logo nauwelijks nog zichtbaar: een van de eerste Buismanblikjes ooit gemaakt. Zeldzaam, volgens Kuipers, die het voor een paar tientjes kocht.

Kuipers nam in de jaren 60 het sloopbedrijf van zijn vader over en leerde zo Buisman, een van de klanten, kennen. Kuipers, inmiddels gepensioneerd, was altijd al een verzamelaar: van deurknoppen tot brievenbussen en suikerzakjes. Een museale verzameling visbenodigdheden neemt een flink deel van zijn schuur in beslag.

Marktplaats

In de jaren 80 nam hij een Buismancollectie over van een verzamelaar. Sindsdien breidt hij de verzameling gestaag uit. Hij bezoekt markten, beurzen en zoekt op Marktplaats, al is hij zelf niet zo handig met computers. ,,Maar ik heb een wat jongens die voor mij opletten en kopen. Dat drukt bovendien de prijs. Als mensen weten dat het voor mijn museum is, vragen ze misschien meer.’’

Dubbele items ruilt hij met een handvol andere verzamelaars in Zwartsluis. In mappen houdt hij nauwkeurig bij wat hij heeft. De mappen bevatten bovendien een verzameling op zich: reclameafbeeldingen, krantenknipsels en brieven. Kuipers’ hobby slokt al snel zo’n tien uur per week op. ,,Het is een beetje uit de hand gelopen.’’

Vier jaar geleden opende hij zijn museum. Zeker in de zomer is er regelmatig aanloop: van collega-verzamelaars, de vrouwenvereniging en oud-Buisman medewerkers die soms oude blikjes meebrengen voor Kuipers.

Eerbetoon

Kuipers’ liefde voor Buisman gaat zo ver dat hij ter gelegenheid van het 150-jarig jubileum een Buismanblikje liet ontwerpen door een professionele ontwerper. De tekst heeft hij zelf bedacht, zegt hij trots. ‘Al 150 jaar bekroond’ en ‘Klaar voor de toekomst’ vermeldt het deksel. Hij wil ze verkopen aan verzamelaars of ruilen. Maar daar moet hij nog toestemming voor krijgen van de Buismandirectie. ,,Zij hebben het copyright.’’ Met andere verzamelaars uit Zwartsluis overweegt hij ter gelegenheid van het jubileum een Buismantentoonstelling in te richting in activiteitencentrum Sluuspoort.

Ondanks zijn liefde voor het merk, bekent Kuipers zelf geen schepje Buisman meer bij de koffie te doen. Dat aan zijn verzameling een hoofdstuk gewijd is in het jubileumboek, doet hem afwijken van zijn gewoonte alleen de laatste drie bladzijden van een boek te lezen. ,,Dan weet ik hoe het afloopt.’’