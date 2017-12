Senioren in Hasselt zitten weken zonder lift

Een defecte lift leidt voor een groep senioren in Hasselt tot flinke problemen. Noodgedwongen moeten ze minstens twee tot drie weken gebruik maken van een stoeltjeslift om bij hun aanleunwoningen te komen bij de Hazelaar in Hasselt.

Volgens directeur van Wetland Wonen Marcel Timmerman is het een vervelende situatie waar helaas niet sneller een oplossing voor geboden kan worden. ,,De fabrikant van de lift is gesloten tijdens deze feestdagen. Maar daarbij komt nog dat de lift zodanig defect is dat het enkele weken duurt voordat deze gerepareerd kan worden."

Scootmobielen

Timmerman meldt dat vandaag (zaterdag, red.) extra rollators en scootmobielen gebracht zijn voor de mensen die daar gebruik van maken.

De bewoners van de aanleunwoningen aan Het Gasthuysland kregen vrijdag een brief in hun bus van Wetland Wonen met daarin uitgelegd dat de lift zeker enkele weken buiten gebruik is wegens een defect. Een teleurstelling voor de groep van rond de 15 bewoners die zodanig slecht ter been zijn dat zij afhankelijk zijn van de lift. Om deze bewoners toch de mogelijkheid te bieden hun verdieping te bereiken, is een stoeltjeslift geïnstalleerd.

Motor

Tiny Trinks bewoont een van de aanleunwoningen op de eerste etage en is bestuurslid van de bewonersvereniging. ,,Het is niet de eerste keer dat de lift defect is dit jaar, maar zo zwaar kapot is hij nog niet eerder geweest. Er moet een nieuwe motor in, zo hebben wij begrepen."

Dat sommige bewoners zich onveilig voelen nu de lift buiten gebruik is in geval van nood begrijpt Timmerman. ,,Maar bij calamiteiten is het sowieso niet toegestaan om gebruik te maken van de lift."

Dat beseft ook mevrouw Trinks. ,,Maar het is nogal onwennig om die stoeltjeslift te gebruiken. Bovendien zitten we nu vlak voor de feestdagen. Mensen moeten ook zelf hun boodschappen mee kunnen nemen. Je kunt elkaar helpen, maar het is erg vervelend allemaal. Liever hadden we gezien dat er een andere oplossing komt, maar die lijkt niet in zicht."

Uitleg