Sigarenwinkeltjes in opstand tegen versobering tabaksindustrie, en Kees uit Genemuiden doet mee

‘Het Oordeel’ als pronkstuk van Hasselt op de vierkante millimeter geïnspec­teerd

28 augustus ‘Het Oordeel van Graaf Willem de Goede’ is het pronkstuk van de gemeentelijke kunstcollectie van Zwartewaterland. Het schilderij van Nicolaes van Galen uit 1657 gaat binnenkort vanuit Hasselt op reis naar het Rijksmuseum. Maar niet voor iedere oneffenheid voorzichtig is weggewerkt. ,,We willen alleen minimale interventies plegen.”