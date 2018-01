Simon Tol schuift plekje op bij VVD Zwartewaterland

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen was Tol – die enkele jaren deel heeft uitgemaakt van het regionale JOVD-bestuur - de nummer twee, achter Anneke Boltje (71). Zij was van 2003 tot 2010 raadslid voor de liberalen en fungeert nu als lijstduwer op de vijftiende en laatste positie.

Cora Westra (50) uit Zwartsluis neemt nu de derde plaats in op de kandidatenlijst. De VVD had Sluziger John Smits al eerder aangewezen als lijsttrekker. In de gemeente Zwartewaterland is hij sinds 2010 raadslid.. Voor zijn verhuizing naar Zwartsluis was Smits ruim twintig jaar politiek actief in Geertruidenberg als raadslid en wethouder namens de lokale partijen Keerpunt74 en Aktie80.