‘Sjoemeldirecteur’ uit Hasselt gaat in beroep tegen uitspraak van rechtbank Zwolle

Directeur Ary Z. van HAZ Infra BV uit Hasselt gaat in beroep tegen de werkstraf van 180 uur die hem is opgelegd door de rechtbank in Zwolle. Dat bevestigen zijn raadsvrouw Mariska Pekkeriet en zijn broer (tevens mededirecteur) Harmen Zielman. Z. werd veroordeeld omdat hij volgens de rechter had gesjoemeld met cijfers in een baggeropdracht van Provincie Friesland.

De rechter achtte bewezen dat Z. onrechtmatig cijfers had aangepast van dieptemetingen in de opleverfase, begin 2016. De rechter zei in de uitspraak op 10 mei met de strafmaat rekening te hebben gehouden met het feit dat Z. niet eerder is veroordeeld.

Naast een werkstraf voor de directeur, kreeg het bedrijf zelf een boete opgelegd van 25 duizend euro. Een technisch tekenaar die in opdracht werkte van HAZ en als medeplichtig werd beschouwd door de officier van justitie, werd vrijgesproken.

Baggerwerkzaamheden

Ary Z. had volgens de rechtbank cijfers aangepast in de opleverfase van de baggerwerkzaamheden aan de vaarweg Heafeart. Hij zou op 46 punten de diepte van controlemetingen hebben veranderd in een mail aan de technisch tekenaar waardoor de geul in theorie dieper werd dan in de praktijk. Het motief volgens de officier van justitie: het bedrijf van Z. hing door tijdsdruk van de opleverdatum dwangsommen boven het hoofd.

Z. zelf was niet bereikbaar voor commentaar. Mariska Pekkeriet, zijn raadsvrouw, beperkte zich tot de volgende reactie: ,,Het klopt dat er hoger beroepszaak is ingesteld. Cliënt is het niets eens met de veroordeling.’’ Het kan even duren voordat die zaak zal dienen. ,,Voordat een hoger beroep zaak zal worden behandeld zijn er enkele maanden verstreken.’’

Aangedaan

Harmen Zielman, mede-directeur van HAZ en broer van de verdachte: ,,De zaak in Friesland diende een paar jaar geleden al en in onze optiek zijn wij veroordeeld op basis van onjuiste informatie. Wij hebben niemand benadeeld. Wij hebben de zaak onderschat, maar hebben er alle vertrouwen in dat de uitspraak in hoger beroep zal worden teruggedraaid. Uiteindelijk zal het recht zegevieren.’’