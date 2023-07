Slapen in de sfeer van Hanze en bedevaart in Hasselt: ‘Je boekt hier geen overnachting maar een belevenis’

Na een flinke verbouwing is in een historisch pand in Hasselt bed and breakfast Gasthuis In de Heilige Stede geopend. Niet zo maar een plek om de ogen dicht te doen. Je slaapt bij Jurjen Bakker en Bernard van der Graaf in kamers die herinneren aan Hanze en bedevaart. En ze gaan nog een stapje verder met de heropening van een oude winkel in hetzelfde pand aan de Hoogstraat.