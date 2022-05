Sleepbootdagen in Zwartsluis trekken weer zo’n 60.000 bezoekers, vechtpartij in nacht ‘jammer’

Het is van donderdag tot zondag druk geweest in Zwartsluis?

,,Zeker, we schatten als organisatie dat we in drie dagen tijd zo’n 60.000 bezoekers hebben gehad”, zegt voorzitter Roel Schurink. ,,We zijn hartstikke tevreden met dat aantal. Het is alle dagen droog gebleven en de horeca en de lokale middenstand hebben na de coronatijd weer topdagen gehad. Op Hemelvaartsdag was het donderdag het drukst en was er op sommige momenten voor mensen geen doorkomen aan op de looproutes naast de boten.”