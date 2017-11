Sluiziger 15.000e Facebookvriend Burgernet

In Burgernet Oost-Nederland werken politie, gemeentes en burgers samen. ,,Door deze samenwerking geven we invulling aan de wens van alle partijen om bij te dragen aan de veiligheid in eigen woon- en werkomgeving”, zegt manager Frans Timmermans.

Het werkgebied van Burgernet Oost-Nederland beslaat de provincies Overijssel en Gelderland en is daarmee het grootste van Nederland. Het aantal Burgernetdeelnemers staat nu op 383.434 en groeit al jaren gestaag. Daarnaast downloadden 115.000 mensen de BurgernetApp en neemt de informatiedeling op de sociale media toe.

,,Wij zijn erg blij met 15.000 Facebookvrienden”, vervolgt Timmermans. ,,Door onze berichten te liken of te delen bereiken wij veel meer mensen dan alleen die 15.000. Uiteindelijk kun je het aantal bereikte huishoudens verdubbelen of misschien wel verviervoudigen. Hiermee bereiken we ook de jongere doelgroep, vanaf 16 jaar, die nog wat ondervertegenwoordigd is.”

Heterdaad

Een Burgernetactie wordt uitgezet als er sprake is van urgentie of een heterdaadsituatie. Als de politie in de meldkamer besluit een Burgernetactie te starten, ontvangen deelnemers een spraakbericht of sms.