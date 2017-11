Sluziger Rob Corsten (70) overleden

De vlag gaat nog niet uit in Zwartewaterland na be­zui­ni­gings­ope­ra­tie

2 november Het gaat in financieel opzicht een stuk beter met de gemeente Zwartewaterland dan vier jaar geleden na een bezuinigingsoperatie van acht miljoen euro per jaar. Maar de verschillende fracties waken voor teveel optimisme. Want de schuldenpositie is nog altijd torenhoog.