Snelheidsdisplay Hasselt betaalt 1.300 euro uit, maar is nu weg: ‘nu is de gemeente aan zet’

video Eervolle benoeming Hasselter in de hoofdstad, als organist van de befaamde Westerkerk

11:30 Evan Bogerd (26) uit Hasselt is aangesteld als de vaste cantor-organist van de befaamde Westerkerk in Amsterdam. In het door de karakteristieke toren markante gebouw in het stadsbeeld van onze hoofdstad, mag hij de kerkgangers en bezoekers van concerten in vervoering brengen met zijn orgelspel.