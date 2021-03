Sneltesten vliegen over toonbank bij drogisterij in Genemuiden, maar mag dit wel?

Na schaats­koorts kwam de coronapiek in Genemuiden: ‘Lijkt alsof er eerst weer doden moeten vallen...’

26 februari Het aantal coronabesmettingen in Genemuiden loopt flink op. Hoe kan het dat het virus opnieuw toeslaat in het stadje dat in de eerste golf ook flink werd getroffen? Was het te druk in het schaatsweekend? ,,Mensen zijn hier klaar met al het gedoe, net als op andere plekken in Nederland.”