Spinningmarathon levert ruim 10 duizend euro op voor Hartekind

Wateroverlast: 'Zwartsluis aan zee'

4 januari De storm mag dan zijn gaan liggen, de wateroverlast in de Kop van Overijssel is nog lang niet voorbij. Het Zwarte Water is buiten de oevers getreden en daardoor staan de weilanden tussen Zwartsluis en Hasselt onder water. Zelfs het weggetje onderlangs de dijk staat vrijwel helemaal blank en is afgesloten voor het verkeer. Vanuit de lucht lijkt het net alsof Zwartsluis aan zee ligt.