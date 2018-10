Sportclub Genemuiden eert oude helden met 1400 'caps' in de benen

Het moet ergens zijn begonnen in het begin van de jaren 90, bij het vertrek van Harm van Dijk. Voetballen met oude krijgers, een biertje in de kantine en dan door naar het café. Tot een uurtje of vier, wie dat wil. Bij de Biestemerk zijn vroeger dieren verkocht, de naam zegt het al. Tegenwoordig is het een familiefeest, waarvoor uitgewaaide Gellemuunigers naar huis komen. Voor de markt in de stad, iets te eten, wat te drinken en een hoop ouwe koeien uit de sloot-verhalen.

Voor het avondje Sportclub komen bekenden van heinde en verre terug. Oud-spelers als Anton Bijker, Gabe Teun Top en Gerald Kreuze, voormalige coaches als Gerry Hamstra, Jan-Jaap Kooistra en Richard Karrenbelt. Ze zijn er ook omdat dit een apart afscheid is, van vier grote namen. Robert Boes, Jacco Riemens, Albert Flier en Erik Rotman hebben samen meer dan 1400 wedstrijden gespeeld. Boes de stofzuiger, Riemens de motor, Rotman met het fluwelen linkerbeen en Flier, die niet was weg te denken uit het Sportclub-doel. Het is niet zomaar wat, wat op de schouders van het veld wordt gedragen.

Rust

Rotman voetbalt weer bij zijn eerste club DOS Kampen. Boes en Riemens hebben sinds de zomer geen stap meer gezet op het voetbalveld. ,,De rug voelt door de rust beter aan’’, zegt Boes. De voetballer is in het voorjaar vader geworden, de kleine neemt de tijd in die aan voetbal is besteed. ,,Of ik wat bij Sportclub ga doen? Misschien word ik wel jeugdtrainer, op termijn speel ik ergens in een lager elftal.’’

Fysiotherapeut